Победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова поделилась забавным наблюдением: два раза в неделю она открывает дверь общественного туалета — и там кто-то уже есть.

«Мне начинает казаться, что я живу в каком-то параллельном туалетном измерении. Потому что стабильно два раза в неделю я открываю дверь — и там кто-то уже есть. В спортзале, аэропорту, ресторане — неважно. Люди просто забывают закрываться.

И это не единичный случай, а закономерность. Два раза в неделю, как по расписанию. Я уже начинаю подозревать, что кто-то решил провести со мной какой-то социальный эксперимент на тему неловкости. Самое странное, я ведь не виновата! Я просто захожу.

Но каждый раз чувствую себя как главный герой ситкома, который случайно зашел не туда», — заявила Кузнецова.