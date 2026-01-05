Португальский специалист Рубен Аморим отправлен в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Решение было принято 5 января после матча с «Лидсом» (1:1) в чемпионате Англии. При этом на послематчевой пресс-конференции Аморим отметил, что не собирается покидать команду.
К ближайшему матчу против «Бернли» команду будет готовить шотландец Даррен Флетчер.
Португалец возглавлял «Юнайтед» с осени 2024 года и одержал лишь 25 побед в 63 поединках.
