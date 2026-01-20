Baltijas balss logotype
Джокович успешно стартовал на Аustralian Open-2026 и повторил достижение Федерера и Лопеса по количеству участий в ТБШ 0 131

Спорт
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Джокович успешно стартовал на Аustralian Open-2026 и повторил достижение Федерера и Лопеса по количеству участий в ТБШ

Четвертая ракетка планеты из Сербии Новак Джокович победил в матче первого круга Australian Open-2026 испанца Педро Мартинеса-Портеро (71 АТП) — 6:3, 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась два часа. Джокович выполнил 14 подач навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать 5 из 12 брейк-пойнтов.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Джокович сыграет с итальянским теннисистом Франческо Маэстрелли (141 АТП).

Новак лидирует со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Фелисьяно Лопесом по количеству участий в турнирах «Большого шлема». Все три теннисиста 81 раз принимали участие в турнирах данной категории.

#теннис #спорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

