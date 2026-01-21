Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Владимир Крамник: последовали многочисленные прямые угрозы в мой адрес, в адрес моей жены и моих детей 0 662

Спорт
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владимир Крамник: последовали многочисленные прямые угрозы в мой адрес, в адрес моей жены и моих детей

Трагедия американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого была использована различными лицами для продвижения собственных интересов. Об этом заявил российский шахматист Владимир Крамник.

Народицкий умер 20 октября прошлого года на 30-м году жизни. Во вторник портал TMZ со ссылкой на управление главного судмедэксперта Северной Каролины сообщил, что причиной смерти стало случайное отравление после употребления наркотиков. 30 декабря Крамник инициировал судебное разбирательство против Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Сразу после этой трагедии началась циничная клеветническая кампания, несправедливо связывающая меня без каких-либо фактических оснований с безвременной смертью Дэниэла. За этим последовали многочисленные прямые угрозы убийством в мой адрес, в адрес моей жены и моих детей, что вынудило меня обратиться в суд. Власти обнародовали заключение судмедэксперта, подтверждающее истинную причину смерти.

Я глубоко сожалею, что эта ужасная трагедия была использована различными лицами и группами для продвижения собственных интересов, подобному аморальному поведению нет никакого оправдания. Из уважения к памяти Дэниэла и ради его близких я воздержусь от дальнейших публичных комментариев по этому вопросу в настоящее время», — заявил Крамник.

Читайте нас также:
#шахматы #трагедия #наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Арина Соболенко стала амбассадором одного из самых дорогих брендов в мире
Изображение к статье: Остапенко проиграла во втором круге Открытого чемпионата Австралии
Изображение к статье: Стало известно, к каким Олимпийским играм вернут российских спортсменов
Изображение к статье: Игроки «Манчестер Сити» возместят своим фанатам деньги за билеты в матче в Норвегии против «Буде-Глимта»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Объявлены номинанты на «Оскар»
Культура &
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео