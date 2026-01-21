Народицкий умер 20 октября прошлого года на 30-м году жизни. Во вторник портал TMZ со ссылкой на управление главного судмедэксперта Северной Каролины сообщил, что причиной смерти стало случайное отравление после употребления наркотиков. 30 декабря Крамник инициировал судебное разбирательство против Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Сразу после этой трагедии началась циничная клеветническая кампания, несправедливо связывающая меня без каких-либо фактических оснований с безвременной смертью Дэниэла. За этим последовали многочисленные прямые угрозы убийством в мой адрес, в адрес моей жены и моих детей, что вынудило меня обратиться в суд. Власти обнародовали заключение судмедэксперта, подтверждающее истинную причину смерти.

Я глубоко сожалею, что эта ужасная трагедия была использована различными лицами и группами для продвижения собственных интересов, подобному аморальному поведению нет никакого оправдания. Из уважения к памяти Дэниэла и ради его близких я воздержусь от дальнейших публичных комментариев по этому вопросу в настоящее время», — заявил Крамник.