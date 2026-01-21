Baltijas balss logotype
Хабиб признался, что не скучает по боям

Спорт
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хабиб признался, что не скучает по боям

Экс-чемпион UFC не желает возвращаться в октагон.

Боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в легком весе и член Зала славы UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о том, скучает ли по выступлениям и хотел бы вернуться в октагон.

"Скучаю ли я по боям? Не особо. Я скучаю по энергетике. Но когда она мне нужна, я могу поспарринговать с любым бойцом из нашей команды. А в ней каждый является чемпионом мира", – поделился Нурмагомедов в беседе с Алистаром Оверимом.

Хабиб завершил карьеру в начале 2021 года, а последний бой он провел в октябре 2020-го против Дастина Порье. Нурмагомедов ушел непобежденным, с рекордом 29-0.

На сегодняшний день он тренирует других бойцов, в том числе чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева, Умара Нурмагомедова, занимающего вторую строчку рейтинга легчайшего дивизиона UFC, а также обладателя титула PFL в легком весе.

#спорт
