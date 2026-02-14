Все хоккеисты мужской сборной Латвии внесли вклад в победу над Германией самоотверженной игрой, заявил в разговоре с журналистами главный тренер национальной команды Латвии Харий Витолиньш, пишет ЛЕТА.

Уже сообщалось, что в субботу в матче второго тура хоккейного турнира Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо латвийцы обыграли Германию со счетом 4:3.

“Полная труда и самоотверженная победа. Здесь боролись все, кто был в форме, и каждый внес свою лепту в эту победу. Это была хорошая, красивая командная победа. Игра получилась зрелищной, быстрой, с большим количеством силовых приемов и эмоций. По-другому мы, наверное, не можем — можем побеждать только через борьбу”, — сказал Витолиньш.

Две из четырех шайб латвийцы забросили в большинстве, дважды отличился Дан Лочмелис. “Главное — правильно воспринимать информацию, которую дают тренеры. Хорошо получилось”, — добавил наставник.

Витолиньш сообщил, что против звена лидера сборной Германии Леона Драйзайтля в первую очередь планировалось выпускать пятерку Земгуса Гиргенсонса, а также звено Теодора Блюгерса. В начале латвийцам удавалось сдерживать Драйзайтля, однако затем пришлось перейти на игру в три звена вместо четырех.

“В третьем периоде они объединили Тима Штюцле с Драйзайтлем и стали играть в три звена, и мы тоже сразу перешли на три звена, потому что ребята сказали, что выдержат. Изначально против Драйзайтля приоритетом был Гиргенсонс, вторым — Блюгерс, а по ходу третьего периода против него выходил и Лочмелис, но ребята очень хорошо отработали”, — пояснил тренер.

Он отметил, что каждый раз, когда команда пропускает шайбу, кто-то допускает ошибку, и в ходе матча было несколько эпизодов, когда немцы создавали хорошие моменты для взятия ворот.

“Драйзайтль выходил один на один с вратарем, дважды атаковал с острого угла. Мы не могли закрепиться в зоне, теряли шайбу на синей линии, и они очень быстро организовывали контратаки. То же самое, что сделали с нами американцы”, — рассказал Витолиньш.

“Мы обратили на это внимание, и это сработало именно в тот момент, когда [Эдуард] Тралмакс забил гол. Мы сказали не пытаться отдавать передачи через клюшки, а бросать шайбу по борту на ход. Так и получилось”, — продолжил он.

В воскресенье в заключительном матче группы C сборная Латвии встретится с Данией. Витолиньш добавил, что пока неизвестно, кто из латвийских вратарей выйдет на лед в игре против датчан.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.