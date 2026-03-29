Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на единоличное третье место в истории НХЛ по числу проведенных игр в регулярных чемпионатах в составе одного клуба.

Хоккеист превзошел достижение шведского защитника Никласа Лидстрёма.

Рекордным для Овечкина стал выездной матч против «Вегаса», который стал для него 1565-м в карьере. На текущий момент по данному показателю россиянина опережают только два канадских форварда: Горди Хоу, на счету которого 1687 игр за «Детройт», и Патрик Марло, отыгравший 1607 матчей за «Сан-Хосе».

Ранее информационное агентство также сообщало, что Александр Овечкин занял 15-е место в общем списке игроков по количеству проведенных матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю лиги.