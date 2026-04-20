Министр сообщений намерен в ближайшее время обсудить с премьером и возможную реорганизацию своего ведомства.

Глава минсообщений Атис Швинка ("Прогрессивные") сегодня вечером в интервью Латвийскому ТВ отметил, что ему досталось тяжелое наследство - ситуация в airBaltic запущена, в свое время предыдущий председатель правления авиакомпании Мартин Гаусс решил закупать новые самолеты - 50 самолетов превратились уже в 100 самолетов, при этом обществу так и не сказали, а откуда деньги на такие закупки?! В итоге компания погрязла в долгах. Министр крайне критически оценил выпущенные в свое время облигации под баснословные проценты - 14,5%!

"Понятно, что ситуация сложная и я жду от руководства авиакомпании в течении ближайших месяцев план дальнейших действий по стабилизации компании", - пояснил министр.

Отвечая на вопрос о возможной реорганизации самого министерства сообщений, о чем говорила премьер, Швинка сообщил, что в ближайшее время намерен обсудить с премьером ее видение возможной реорганизации. Министр дал понять, что разговоры о реорганизации - это часть предвыборной риторики политиков, равно как и заявления министра экономики о готовности перенять под надзор своего ведомства airBaltic.

"Я тоже могу предложить перенять у министерства экономики сферу регулирования торговли топливом, поскольку минэкономики явно не справляется. Было обещано, что цена литра дизеля будет 1,80 евро. И где же?!" - заметил А. Швинка.