Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Швинка ждет от руководства airBaltic план по стабилизации ситуации 2 434

Политика
Дата публикации: 20.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Швинка ждет от руководства airBaltic план по стабилизации ситуации

Министр сообщений намерен в ближайшее время обсудить с премьером и возможную реорганизацию своего ведомства.

Глава минсообщений Атис Швинка ("Прогрессивные") сегодня вечером в интервью Латвийскому ТВ отметил, что ему досталось тяжелое наследство - ситуация в airBaltic запущена, в свое время предыдущий председатель правления авиакомпании Мартин Гаусс решил закупать новые самолеты - 50 самолетов превратились уже в 100 самолетов, при этом обществу так и не сказали, а откуда деньги на такие закупки?! В итоге компания погрязла в долгах. Министр крайне критически оценил выпущенные в свое время облигации под баснословные проценты - 14,5%!

"Понятно, что ситуация сложная и я жду от руководства авиакомпании в течении ближайших месяцев план дальнейших действий по стабилизации компании", - пояснил министр.

Отвечая на вопрос о возможной реорганизации самого министерства сообщений, о чем говорила премьер, Швинка сообщил, что в ближайшее время намерен обсудить с премьером ее видение возможной реорганизации. Министр дал понять, что разговоры о реорганизации - это часть предвыборной риторики политиков, равно как и заявления министра экономики о готовности перенять под надзор своего ведомства airBaltic.

"Я тоже могу предложить перенять у министерства экономики сферу регулирования торговли топливом, поскольку минэкономики явно не справляется. Было обещано, что цена литра дизеля будет 1,80 евро. И где же?!" - заметил А. Швинка.

×
Читайте нас также:
#премьер #финансы #долги #экономика #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео