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Автопилот Tesla обучили на видео из Китая 0

Техно
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Автопилот Tesla обучили на видео из Китая
ФОТО: Global Look Press

Маск признался, что Tesla обучила свой автопилот в Китае на видео из соцсетей.

Американская корпорация Tesla использовала общедоступные видео из Китая для обучения своей системы автопилота. Об этом глава Tesla Илон Маск заявил в своем X.

25 февраля пользователь соцсети под ником jamesdouma заявил, что удивлен, как Tesla могла запусть технологию Full Self-Driving (FSD) для владельцев электрокаров из Китая без тестирования на дорогах общего пользования. Руководитель IT-гиганта Илон Маск объяснил, что специалистам пришлось обучать автопилот на основе роликов из Китая.

«Мы просто использовали общедоступное видео в интернете для обучения автопилота на симуляторе», — признался Маск. По словам предпринимателя, инженеров корпорации в первую очередь интересовали особенности дорог и знаков в Китае.

По мнению журналистов издания Insider, компания Маска, по-видимому, не имела возможности тестировать свои машины на китайских дорогах общего пользования, как это было в США. Однако доступная с недавнего времени в Китае услуга FSD работает с ограничениям. На данный момент автопилот умеет только выполнять повороты и совершать перестроения. Остальные функции добавят со временем.

О том, что корпорация Tesla запустит систему автопилота в Китае в ближайшие дни, в конце февраля рассказали источники Bloomberg. Стоимость пакета услуг составит 64 тысячи юаней, или около 755 тысяч рублей.

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