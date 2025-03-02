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Ученые предсказали гигантские цунами из-за таяния ледников в Антарктиде 1

Техно
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Ученые предсказали гигантские цунами из-за таяния ледников в Антарктиде
ФОТО: pixabay

Nature: таяние ледников в Антарктиде может вызвать гигантские цунами.

Ученые предсказали гигантские цунами из-за таяния ледников в Антарктиде. Их могут вызвать подводные оползни, спровоцированные изменением климата, пишет Nature Communications.

Специалисты пробурили керны морского дна и обнаружили рыхлые слои отложений, которые уже вызывали массивные волны в океане. Они накрывали берега Южной Америки, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.

По данным ученых, эти слои формировались около трех и 15 миллионов лет назад, тогда температура воды вокруг Антарктиды была на три градуса Цельсия выше, чем в настоящее время. Отмирающий фитопланктон откладывался в скользкий осадок, который мог спровоцировать оползень.

Эксперты предупредили, что глобальное потепление климата продолжает вызывать изменения в антарктических ледниках, что повышает риски подводных катастроф.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    2-го марта

    20 лет назад нам обещали, что через 5 лет мы все утонем, а глобальное потепление все не наступает и не наступает, а зеленые становятся все богаче и богаче.

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