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В США допустили пилотируемый облет Марса в ближайшие пять лет 0

Техно
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Изображение: NASA

Изображение: NASA

Республиканец Пейс: в ближайшие пять лет возможен пилотируемый облет Марса.

В ближайшие пять лет возможен пилотируемый облет Марса или доставка на Землю образцов грунта с него, допустил директор Института космической политики в Университете Джорджа Вашингтона Скотт Пейс. Об этом пишет американское издание ArsTechnica.

По мнению специалиста, высадка человека на Красную планету в ближайшие пять лет вряд ли осуществима. Пейс уверен, что долгосрочной целью США в области космической политики должно быть устойчивое развитие космической деятельности и расширение человечества в Солнечную систему. В публикации эксперт называется влиятельным членом Республиканской партии США, который в течение многих лет составлял отчеты и доклады в области космической политики.

«В ближайшей перспективе лунные поселения могут стать похожими на исследовательские станции в Антарктике», — заявил специалист подкомитету Комитета по науке, космосу и технологиям Палаты представителей Конгресса США.

В январе основатель компании SpaceX Илон Маск сказал, что отдельные инциденты в рамках программы испытаний многоразовой транспортной системы Starship не повлияют на планы колонизации Марса.

В ноябре бизнесмен в соцсети X написал, что Марс имеет решающее значение для «долгосрочного выживания сознания».

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