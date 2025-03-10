Американский частный сверхзвуковой самолет XB-1 оказался бесшумным

Частный сверхзвуковой самолет XB-1 может быть бесшумным. Об этом рассказывает журнал Popular Mechanics.

Издание обратило внимание на снимок, опубликованный компанией Boom Supersonic, на котором создаваемый ею экспериментальный самолет преодолевает звуковой барьер, вместе с ранее полученными данными, согласно которым переход из дозвукового режима полета в сверхзвуковой не сопровождался характерным акустическим явлением в виде громкого хлопка.

«Мы также подтвердили, что XB-1 не произвел слышимого звукового удара», — заявил генеральный директор Boom Supersonic Блейк Шолл.

Издание замечает, что звуковые волны при прохождении XB-1 сверхзвукового барьера не были услышаны наблюдателями и не зафиксированы оборудованием, благодаря профилю миссии, предполагающему, что распространяющиеся волны в атмосфере будут преломляться так, что не достигнут поверхности Земли. Среди факторов, которые могут повлиять на это, в частности, значатся, высота полета, скорость ветра, температура и плотность слоев земной атмосферы в районе испытаний.

В январе издание ArsTechnica сообщило, что разрабатываемый частной компанией самолет впервые в истории преодолел сверхзвуковой барьер.

По своим габаритам демонстратор в три раза меньше проектируемого самолета. Перспективный Supersonic должен иметь крейсерскую скорость 1,7 числа Маха, максимальную — 2,2 числа. Предельная дальность полета Overture, способного перевозить 55 пассажиров, оценивается в 7200 километров. При создании самолета используются аддитивные технологии, достижения в материаловедении и цифровые методы аэродинамики.