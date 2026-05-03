Япония возобновляет закупки российской нефти 0 377

Дата публикации: 03.05.2026
Японская компания Taiyo Oil сообщила, что закупает российскую нефть в рамках усилий страны по диверсификации поставок и обеспечению стабильности на фоне ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Компания, которая является четвертым по величине нефтепереработчиком Японии, осуществила закупку нефти из проекта "Сахалин-2" на Дальнем Востоке России.

Как отметил высокопоставленный представитель Агентства по природным ресурсам и энергетике, именно это агентство обратилось к Taiyo с просьбой приобрести нефть.

"Нефть "Сахалин Бленд" легче нефти с Ближнего Востока, на которую Япония полагалась на 95% своего импорта нефти до войны с Ираном и фактического закрытия Ормузского пролива. Taiyo, которая использовала сахалинскую нефть еще до вторжения России в Украину, заявила, что сможет перерабатывать эту нефть без проблем", - объяснили в материале.

По информации MarineTraffic, танкер "Voyager" под флагом Омана отплыл с южной оконечности острова Сахалин и, как ожидается, в воскресенье пришвартуется в японской префектуре Эхиме.

Nikkei Asia подчеркнуло, что "Voyager" подпадает под санкции США, однако компания Taiyo заявила, что перевозки, связанные с "Сахалин-2", могут продолжаться без риска санкций.

"Поскольку война на Ближнем Востоке подчеркнула риски зависимости Японии от нефти из этого региона, японские нефтеперерабатывающие компании принимают меры по диверсификации цепочек поставок. Компания Cosmo Energy Holdings импортировала 910 000 баррелей американской нефти в конце апреля", - напомнили в публикации.

В то же время финский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха сообщил, что в марте доходы РФ от экспорта сырой нефти морским транспортом выросли на 115% по сравнению с предыдущим месяцем. В целом доходы РФ от экспорта ископаемого топлива выросли на 52% и достигли самого высокого месячного показателя за последние два года.

Ранее Reuters писал, что Россия неожиданно стала главным поставщиком нефти для Сирии. Отмечается, что в этом году поставки нефти из России в Сирию выросли на 75% - до около 60 000 баррелей в сутки.

Как рассказал собеседник издания, российское сырье обошлось Сирии дешевле, чем нефть марки Brent, а контракт на поставки был заключен до начала войны в Иране.

В то же время Bloomberg сообщал, что, несмотря на санкции Запада, Россия наращивает "теневой флот". В частности, РФ может использовать эти танкеры для расширения экспорта сжиженного газа из проектов, на которые наложены санкции США.

#ближний восток #нефть #Япония #санкции #экспорт #танкеры #Россия
