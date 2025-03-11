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В США рассказали об ахиллесовой пяте «революционного» бомбардировщика 0

Техно
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
В США рассказали об ахиллесовой пяте «революционного» бомбардировщика
ФОТО: Global Look Press

Бомбардировщики B-21 потеряют малозаметность из-за дозаправок.

Новые стратегические бомбардировщики B-21 Raider, которые строят для Военно-воздушных сил (ВВС) США, могут терять малозаметность во время дозаправки в воздухе. Об ахиллесовой пяте самолета нового поколения рассказали в публикации 19FortyFive.

«Основная проблема, связанная с B-21, заключается в сохранении малозаметности бомбардировщика во время операций по дозаправке. Процесс стыковки с топливозаправщиком и наличие штанги для дозаправки могут привести к снижению заметности B-21», — пишет издание.

Также в публикации допустили, что находящихся арсенале ВВС США самолетов-заправщиков может не хватить для обслуживания парка B-21. Всего планируют построить более ста «революционных бомбардировщиков». Глава транспортного командования Пентагона генерал Рэндалл Рид отметил, что B-21 предъявляет более высокие требования в части транспортировки топлива. Автор предположил, что речь может идти о скорости воздушной заправки и запасе перевозимого топлива.

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