Аэропорты на Земле могут привести к нам разумных инопланетян: что обнаружили ученые

Техно
Дата публикации: 09.07.2025
Focus
Аэропорты на Земле могут привести к нам разумных инопланетян: что обнаружили ученые
ФОТО: pixabay

Иллюстрация передачи сигналов с Земли, которые могут свидетельствовать о наличии разумной жизни | Фото: space.com Исследование показывает, что потенциальные развитые внеземные цивилизации могут увидеть сигналы военных и гражданских радаров с расстояния в 200 световых лет от нас, пишет Фокус.

Ученые считают, что человечество уже непреднамеренно отправляет сигналы для потенциальных инопланетян, благодаря которым они могут нас обнаружить. Сигналы военных и гражданских радаров могут показать внеземным цивилизациям, что на Земле существует разумная жизнь. Согласно исследованию ученых из Манчестерского университета, Великобритания, скрытая утечка электромагнитного излучения может быть видна потенциальным инопланетянам, которые имеют мощные радиотелескопы, на расстоянии до 200 световых лет от нас. Это значит, что разумные цивилизации могут передавать также подобные сигналы, которые можно обнаружить на Земле, пишет Space.

Ученые обнаружили, что радиолокационные сигналы могут служить универсальным признаком разумной жизни. Исследователи считают, что такие мировые авиационные узлы, как Международный аэропорт О’Хара в Чикаго, Международный аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке и аэропорт Хитроу в Лондоне, среди прочих, могут показать инопланетянам, что на Земле существует разумная жизнь.

Авторы исследования определили, что радарные системы аэропортов, которые прочесывают небо в поисках самолетов, посылают комбинированный радиосигнал, достаточно сильный, чтобы его можно было уловить на расстоянии до 200 световых лет мощными радиотелескопами.

Это значит, что на ближайших к нам планетах, которые вращаются вокруг других звезд, если там есть разумная жизнь, радиолокационные сигналы с Земли будут хорошо видны. Например, это касается планеты возле звезды Барнарда, расположенной в 5,96 световых лет от нас или звезды AU Микроскопа, расположенной в 31,7 световых годах от нас. И все же ближайшим потенциально обитаемым миром является планета Проксима Центавра b, которая вращается вокруг звезды Проксима Центавра, расположенной в 4 световых годах от Земли.

Ученые выяснили, что сигналы военных радаров, которые отслеживают военные самолеты, являются более сильными и они могут лучше указывать на то, что на Земле существует технологически развитая цивилизация.

Исследователи говорят, что даже если разумные инопланетяне обнаружат такие сигналы, то шансы на то, что они посетят Землю очень небольшие. Дело в том, что даже если внеземные цивилизации обладают более совершенными космическими кораблями, им все же придется потратить тысячи лет, чтобы добраться к Земле.

С другой стороны, как говорят ученые, можно искать подобные утечки электромагнитного излучения на других планетах, которое могут быть признаком существования внеземной развитой цивилизации.

#космос
  • A
    Aleksandr
    10-го июля

    Первый радар был испытан 85 лет назад. А по каким законам физики сигнал от радаров может оказаться в 200 световых лет от нас?

Видео