Обновление Windows неприятно удивило пользователей 0 601

Техно
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Обновление Windows неприятно удивило пользователей
ФОТО: Unsplash

Windows Central: В обновлении Windows 11 25H2 не оказалось новых функций. Это очередное обновление ради обновления?

Обновление Windows 11 25H2 не принесет на персональные компьютеры (ПК) новых функций. Об этом сообщает издание Windows Central.

Публичная версия апдейта 25H2 для Windows 11 должна выйти в ближайшие недели — обновление заменит версию 24H2. Бета-версия новой прошивки уже доступна для участников программы бета-тестирования. Журналисты выяснили, что в 25H2 не будет нововведений — они изучили техническую документацию и не нашли упоминания новых функций.

Более того, специалисты выяснили, что после установки Windows 11 25H2 из системы пропадают две функции — PowerShell 2.0 и командная строка инструментария управления Windows (WMIC). Однако их отсутствие вряд ли должно повлиять на широкий круг пользователей ОС от Microsoft.

В материале говорится, что положительный момент того, что новых функций в обновлении Windows 11 нет, заключается в ускоренной и упрощенной установке апдейта. «Для установки обновления потребуется всего одна перезагрузка, а сам процесс займет всего несколько минут», — подчеркнули авторы. Также между 24H2 и 25H2 не должно быть проблем с точки зрения совместимости.

В заключение авторы Windows Central предсказали, что версия 25H2 появится в конце сентября или начале октября. Однако можно не спешить с ее установкой, так как версия 24H2 будет получать поддержку до октября 2026 года.

В конце августа стало известно, что Microsoft прекратит поддержку популярных версий офисных приложений — Office 2016 и 2019.

#windows
