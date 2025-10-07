Автопромышленность Европы в настоящее время сталкивается с жёсткой конкуренцией со стороны дешёвых автомобилей из третьих стран, особенно Китая. Однако ценовое преимущество зачастую достигается не только за счёт низкой стоимости рабочей силы, но и благодаря загрязняющему производство, использующему сталь и алюминий, выплавленные в угольных печах, пишет nra.lv со ссылкой на tv3.lt.

С целью защитить свой рынок и стимулировать более чистое производство по всему миру Европейский союз готовит к 2026 году новый механизм — механизм углеродной корректировки на границе, или, проще говоря, "углеродный налог".

Оказывается, каждая новая машина начинает свой путь с большим "углеродным долгом" — например, при производстве всего одного килограмма алюминия с использованием угля в атмосферу может быть выброшено до 16 килограммов CO₂.

Именно на эту начальную цепочку производства нацелен новый налог ЕС: с 2026 года импортёры будут обязаны декларировать, сколько CO₂ было выброшено при производстве импортируемого металла.

Если выбросы превысят стандарты ЕС, за превышение придётся платить. Это делается для создания равных конкурентных условий с европейскими производителями, которые уже инвестируют миллиарды в "зелёное" производство стали — с использованием водорода или возобновляемой энергии.

Нет сомнений, что это решение отразится на потребителях: Европейская комиссия признаёт, что конечные цены на продукцию, в том числе на автомобили, вырастут.

Оценивается, что стоимость автомобиля за 25 000 евро может увеличиться на несколько сотен евро. Больше всего это затронет недорогие китайские электромобили, где дешёвая сталь до сих пор была важным преимуществом при формировании цены.

