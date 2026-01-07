По ее оценке, к 2035 году около 70% автомобилей в Северной Америке все еще будут иметь двигатели внутреннего сгорания. При этом они чаще всего будут работать в составе гибридных систем или как так называемые удлинители запаса хода.

Президент Bosch в Северной Америке Пол Томас пояснил, что компания придерживается сбалансированного подхода к электрификации. По его словам, речь идет как об электромобилях, так и о гибридах и авто с бензиновыми двигателями.

Автопроизводители все активнее переходят на гибридные решения. В частности, распространяются серийные гибриды, в которых бензиновый двигатель не крутит колеса напрямую, а только заряжает батарею.

В то же время в Bosch считают, что электромобили на аккумуляторах сохранят свою долю рынка. По словам Томаса, примерно через десять лет они могут составить около 30% продаж авто в США.

В Motor1 отмечают, что сокращение государственных субсидий на электромобили в США и изменения экологических требований могут усложнить их продажу. На этом фоне бензиновые двигатели остаются актуальными, а рост продаж гибридов связывают с сочетанием экономичности и лучших технических характеристик.