Перечислены замедляющие работу компьютера программы

Техно
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Перечислены замедляющие работу компьютера программы
ФОТО: Unsplash

В BGR заявили, что браузеры, антивирусы и лаунчеры замедляют работу компьютера.

Журналисты издания BGR перечислили категории программ, которые могут замедлить работу компьютера. Материал доступен на сайте медиа.

«Запущенные программы могут замедлять работу устройства, используя слишком много оперативной памяти и ресурсов процессора на ненужные процессы», — описали вред подобных приложений авторы. В числе сервисов, которые обычно потребляют больше всего ресурсов персонального компьютера (ПК), журналисты перечислили браузеры, сторонние антивирусы и игровые лаунчеры.

Также довольно много оперативной памяти требуется для работы программ для потоковой записи экрана ПК. Очень часто огромные ресурсы потребляют запущенные в фоне утилиты — например, сервисы по резервному копированию данных.

Программное обеспечение (ПО) от производителя видеокарт, клавиатур и других устройств назвали ярким примером «мусорных программ». Часто такие утилиты имеют расширенные права доступа и при установке добавляются в автозапуск, что позволяет им работать в фоне и включаться вместе с компьютером.

«Эти программы не всегда носят вредоносный характер, просто требуют больших ресурсов. В некоторых случаях решение — удалить их, в других — убедиться, что они запускаются только при необходимости», — подытожили авторы BGR.

#технологии
Видео