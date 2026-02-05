Будущий орбитальный авианосец, если все же он будет создан, сможет превзойти практически все существующие авианосцы в мире, считают эксперты.

На YouTube-канале Центрального телевидения Китая был опубликован видеоролик, демонстрирующий последние разработки в области автономных летательных аппаратов. Было показано множество обычных беспилотников, но среди них выделяется орбитальный авианосец Luan Niao, предназначенный для запуска беспилотных истребителей, которые могут запускать ракеты с края атмосферы, где начинается космос, пишет Фокус со ссылкой на Futurism.

Орбитальный авианосец Luan Niao можно увидеть с 14 минуты видео.

Будущий космический авианосец Luan Niao будет иметь внушительные размеры. Его длина составляет 242 метра, а ширина – 684 метра. По словам конструкторов, при таких размерах авианосец может весить до 120 000 тонн. Это больше массы всех действующих авианосцев.

Luan Niao будет спроектирован для размещения до 88 беспилотных истребителей Xuan Nu, способных летать в верхних слоях стратосферы. Эти истребители являются концептуальным космическим аппаратом, гипотетическим реактивным самолетом 6-го поколения. Сообщается, что это будут высокоманевренные самолеты-невидимки, способные запускать гиперзвуковые ракеты.

Согласно китайскому СМИ, орбитальный авианосец может быть введен в эксплуатацию через 20-30 лет. Самая идея этого проекта возникла более десяти лет назад и активно обсуждается на аэрокосмических выставках как минимум с 2019 года.

По словам Питера Лейтона, эксперта по обороне из Азиатского института Гриффита в Австралии, если этот орбитальный авианосец будет создан, то он превзойдет практически все существующие авианосцы в мире. Он сможет находится далеко от зоны действия любых систем обороны.

Luan Niao является частью амбициозного проекта Китая "Южные небесные врата", который создан для объединения аэрокосмического и оборонного секторов страны.

И все же Лейтон считает, что этот проект пока является фантастическим и очень далек от реализации. Технологии, необходимой для того, чтобы такой авианосец мог зависать на границе земной атмосферы, где начинается космос, и запускать истребители, в настоящее время не существует. Для этого потребуется огромное количество энергии, говорит эксперт.

Но, учитывая стремительные темпы технологического развития Китая в последние годы, то, что сегодня кажется невозможным, может вскоре перестать быть фантастикой.