Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

iPhone заставят работать дольше 0 162

Техно
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: iPhone заставят работать дольше
ФОТО: Unsplash

Bloomberg: с обновлением iOS 27 смартфоны Apple будут работать дольше.

Компания Apple бесплатно улучшит время автономной работы iPhone. Об этом сообщает инсайдер Марк Гурман в материале для Bloomberg.

Известный специалист заявил, что в будущей iOS 27 американская компания сделает упор на оптимизации. Специалисты фирмы собрались переписать код iOS 26 и убрать из него лишние строчки, которые остались от старых функций iPhone или по ошибке. Результатом окажется увеличение работы смартфонов.

Гурман объяснил, что сейчас Apple признает, что в операционной системе (ОС) есть строчки кода, которые запускают бесполезные фоновые процессы. Эти действия ускоряют разряд аккумулятора смартфона. Также оптимизация позволит многим встроенным программам — вроде «Часов» или «Компаса» — работать быстрее и эффективнее.

Также в Apple озабочены, что нейронный процессор, который установлен в нескольких последних смартфонах, избыточно нагружает аккумулятор. Чип, который предназначен для обработки задач искусственного интеллекта (ИИ), также улучшат.

Анонс новой версии iOS традиционно ожидаются на июньском мероприятии WWDC. Релиз iOS 27 состоится осенью. Владельцы существующих смартфонов Apple получат обновление бесплатно.

Читайте нас также:
#iphone #apple #технологии #аккумулятор #оптимизация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Lonestar Data Holdings предлагает разместить сервера на нашем естественном спутнике. Иконка видео
Изображение к статье: В скором будущем нашими аккаунтами будут управлять неутомимые помощники. Иконка видео
Изображение к статье: Простой анализ крови способен предсказать, кто умрет в течение двух лет
Изображение к статье: Как авианосцы преодолевают штормовые волны и ветер, сохраняя самолеты на борту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео