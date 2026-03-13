Рост цен на нефть приносит России 150 млн долларов в день 3 457

Дата публикации: 13.03.2026
Deutsche Welle
Рост нефтяных цен из-за войны США и Израиля с Ираном резко увеличил доходы российского бюджета. США сняли ограничения на 100 млн баррелей российской нефти.

Резкий рост мировых цен на нефть в условиях войны США и Израиля против Ирана ежедневно приносит российскому бюджету около 150 млн долларов дополнительного дохода, сообщила в четверг, 12 марта, газета The Financial Times (FT) со ссылкой на расчеты отраслевых аналитиков. По их оценкам, к концу марта Россия может получить в общей сложности от 3,3 до 4,9 млрд долларов сверхдоходов - при условии, что средняя цена на российские сорта нефти составит 70-80 долларов за баррель. Для сравнения: в феврале она держалась на уровне около 45 долларов.

Ведущий аналитик компании Kpler Сумит Ритолий назвал Россию "главным победителем" в новой войне на Ближнем Востоке. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию FT в соцсети X, написал, что происходящее - "только начало крупнейшего энергетического кризиса в истории".

Ослабление ограничений против России

После выхода статьи FT власти США объявили о временном смягчении санкций в отношении российской нефти, введенные из-за войны России против Украины, - разрешены поставки, если нефть и нефтепродукты были загружены на суда до 12 марта. По данным Kpler, которые приводит The Bell, к 6 марта на танкерах находилось около 130 млн баррелей российской нефти, значительная часть которой задержалась в пути из-за санкций.

Дмитриев уточнил, что под снятие США всех ограничений подпадают около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите.

Мировые цены на нефть остаются высокими

Несмотря на разрешение США покупать российскую нефть, ситуация на энергетических рынках остается напряженной. В пятницу, 14 марта, котировки североморской нефти Brent лишь незначительно снизились и продолжают колебаться около отметки 100 долларов за баррель. Американская марка WTI подешевела на 0,8 процента до 94,93 доллара за баррель. За неделю Brent и WTI подорожали на девять и семь процентов соответственно. С начала войны против Ирана страх перед долгосрочными перебоями в поставках подтолкнул котировки вверх более чем на 40 процентов.

Стремясь смягчить турбулентность на нефтяном рынке министерство энергетики США 11 марта уже объявило о высвобождении 172 млн баррелей из стратегического резерва - в рамках общей договоренности 32 стран - членов Международного энергетического агентства (МЭА) выбросить на рынок в совокупности 400 млн баррелей.

Однако эксперты сомневаются в эффективности этих мер. По словам аналитика LSEG Эмрила Джамила, для рынка это краткосрочные решения, которые не устраняют проблему предложения. Аналитик Haitong Futures Ян Ан считает более важным восстановление нормального судоходства в Ормузском проливе. Именно практически полная остановка судоходства в проливе между Ираном и Оманом на фоне войны стала главной причиной резкого роста нефтяных цен. Через Ормузский пролив проходит около одной пятой мирового предложения нефти.

#Иран #США #нефть #санкции #экономика #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
