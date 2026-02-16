Baltijas balss logotype
Назван способ снизить частоту мигрени без приема препаратов 0 217

Техно
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Freepik.diller

Фото: Freepik.diller

Иглоукалывание снижает частоту и интенсивность приступов мигрени без ауры.

Иглоукалывание может снижать частоту и интенсивность приступов мигрени без ауры, а особенности работы мозга помогают заранее понять, кому такое лечение подойдет лучше. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в JAMA Network Open.

В рандомизированном клиническом исследовании, проведенном в Китае в 2021–2023 годах, приняли участие 120 человек с мигренью без ауры — наиболее распространенной формой заболевания. Половина добровольцев проходила курс настоящего иглоукалывания, другая — процедуру-имитацию. Всего участники получили 12 сеансов в течение четырех недель. До начала лечения всем сделали функциональную МРТ, чтобы оценить, как различные участки мозга взаимодействуют друг с другом.

У пациентов, получавших настоящее иглоукалывание, количество дней с мигренью в месяц существенно сократилось по сравнению с группой имитации. Также уменьшилась интенсивность боли, снизилась потребность в обезболивающих препаратах и улучшилось качество жизни. Многие участники отмечали, что приступы стали меньше мешать повседневной активности.

Анализ МРТ с применением методов искусственного интеллекта показал: определенные паттерны функциональных связей мозга позволяют предсказать, насколько выраженным будет эффект терапии. В частности, наибольшее облегчение испытывали пациенты с определенными особенностями взаимодействия между зонами, связанными с саморефлексией, координацией и движением. По мнению авторов, это открывает путь к более персонализированному подходу в лечении мигрени.

#медицина #наука #искусственный интеллект #лечение #здоровье
