План о присоединении Гренландии к США — это часть новой космической гонки: вот почему

Техно
Дата публикации: 16.02.2026
Focus
Космическая база Питуффик (принадлежит США) в Гренландии | Фото: space.com

Космическая база Питуффик (принадлежит США) в Гренландии | Фото: space.com

По мере роста глобальной напряженности Гренландия стала местом, которое указывает на то, что старый международный правовой порядок начинает разрушаться.

Позиция президента США Дональда Трампа относительно Гренландии часто менялась в последнее время: от угроз захвата острова силой до заверений, что этого не произойдет. Но неизменным остается утверждение Трампа о том, что Гренландия – это очень важное место для США. И оно напрямую связано с космосом, пишет Фокус со ссылкой на Space.

Эксперты считают, что одержимость администрации Трампа Гренландией является частью широких геополитических амбиций, которые связаны не только с доминированием в западном полушарии, но и в космическом пространстве. Гренландия находится на пересечении двух быстро меняющихся границ: потепления Арктики, которое изменит судоходные маршруты, и все более милитаризованного космического пространства.

По мере роста глобальной напряженности Гренландия стала местом, которое указывает на то, что старый международный правовой порядок начинает разрушаться. В центре всего этого находится космическая база Питуффик, которая принадлежит США. Это самая северная военная база США, которая находится в 1118 км к северу от Полярного круга и в 1524 км от Северного полюса. Когда-то это был форпост времен холодной войны, но теперь это ключевая часть Космических сил США, необходимая для наблюдения за тем, что происходит на околоземной орбите.

Трамп неоднократно говорил, что база Питуффик является одним из важнейших объектов для наблюдения за тем, что происходит над Землей, и призывал к расширению военного присутствия там. Поэтому Гренландия имеет центральное значение не только для арктических амбиций США, но и для космических.

И речь идет не только о военном наблюдении за орбитой. Поскольку частные компании сейчас увеличили частоту запусков ракет в космос для выведения на орбиту полезной нагрузки, Гренландии предлагает идеальные условия для запуска. С территории острова, например, можно намного легче отправлять космическое аппараты на полярные и солнечно-синхронные орбиты.

Эксперты отмечают, что не только правой порядок на Земле, установленный после Второй мировой войны, разрушается, но это касается и международного космического права. Его основой является договор о космосе 1967 года, который установил принципы мирного использования космического пространства. Но этот договор не мог учесть современные реалии того, что происходит на орбите. Он также никогда не предполагал, что наземные объекты, такие как база Питуффик, будут определять, кто может осуществлять мониторинг за орбитой или доминировать там.

Крупные державы теперь рассматривают как наземную, так и орбитальную сферы как стратегические активы, которые необходимо контролировать и защищать. Если бы США расширили свой контроль над Гренландией, страна бы получила непропорционально большую долю глобальных возможностей наблюдения за космическим пространством.

Эксперты считают, что Арктика становится передовой линией управления космическим пространством, и договоры, призванные регулировать эту ледяную территорию и пространство над ней, с трудом справляются с этим. Космическая база Питуффик — это больше не просто северный форпост США, это стратегические ворота на орбиту и средство для осуществления политической и военной власти сверху.

#США #космос #геополитика #арктика #Гренландия #политика
Видео