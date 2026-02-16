Согласно опубликованному отчету, террористическая организация ХАМАС использовала последовательность эмодзи, отправленных на телефоны своих боевиков, в качестве закодированного сигнала для начала атаки 7 октября 2023 года.

Об этом впервые сообщил 12 канал, и информация была подтверждена военной цензурой более чем через два года после нападения.

По данным отчета, эмодзи давали указание членам элитного подразделения Нухба оснастить свои телефоны израильскими SIM-картами и подготовить оружие к атаке на территории Израиля.

В 21:00 6 октября 2023 года служба безопасности ШАБАК обнаружила активированные израильские SIM-карты у террористов, которые затем были переданы сотрудникам разведки ЦАХАЛ через WhatsApp. Позже той же ночью были активированы еще несколько SIM-карт.

Анализ телефонов террористов показал, что эта же последовательность эмодзи использовалась в мае 2023 года и сентябре 2022 года для подготовки к крупномасштабным нападениям, хотя предыдущие атаки не были осуществлены.