ХАМАС использовал эмодзи для координации штурма Израиля 7.10 1 127

Техно
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: ХАМАС использовал эмодзи для координации штурма Израиля 7.10

Согласно опубликованному отчету, террористическая организация ХАМАС использовала последовательность эмодзи, отправленных на телефоны своих боевиков, в качестве закодированного сигнала для начала атаки 7 октября 2023 года.

Об этом впервые сообщил 12 канал, и информация была подтверждена военной цензурой более чем через два года после нападения.

По данным отчета, эмодзи давали указание членам элитного подразделения Нухба оснастить свои телефоны израильскими SIM-картами и подготовить оружие к атаке на территории Израиля.

В 21:00 6 октября 2023 года служба безопасности ШАБАК обнаружила активированные израильские SIM-карты у террористов, которые затем были переданы сотрудникам разведки ЦАХАЛ через WhatsApp. Позже той же ночью были активированы еще несколько SIM-карт.

Анализ телефонов террористов показал, что эта же последовательность эмодзи использовалась в мае 2023 года и сентябре 2022 года для подготовки к крупномасштабным нападениям, хотя предыдущие атаки не были осуществлены.

#терроризм #Израиль #разведка #whatsapp #Хамас #нападение
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    16-го февраля

    Нетаньяху случайно проговорился,что у Хамас есть только автоматы Калашникова ... Тогда как Хамас мог нанести такой ущерб Израилю 7.10.,если там,как минимум,использовались вертолеты,,Апачи,,,которыми,по словам же Нетаньяху,Хамас не обладает. Есть ложь,есть наглая ложь,а есть ложь Нетаньяху,которому до сих пор задаются вопросы -А как Хамас(вернее не Хамас,а подконтрольные боевики предатели)проникли на особо охраняемые объекты,куда мышь не проскочит незамеченной? Ответа израильским военным нет до сих пор от новоявленного фюрера Ближнего Востока,пытающегося захватить мир 🔯👽😈

    1
    0

