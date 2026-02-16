Baltijas balss logotype
Земля была не только ледяной, но и слякотной, выяснили ученые

Техно
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: И в периоды минимальных температур на планете были мокрые участки.

И в периоды минимальных температур на планете были мокрые участки.

При наличии даже около 15% открытой воды в тропиках атмосфера и океан могли взаимодействовать.

Во время криогенного периода 720–635 млн лет назад Земля пережила одну из самых экстремальных ледниковых эпох. Считалось, что в этот период климатическая система практически «остановилась»: лед покрывал планету вплоть до тропиков, а обмен между атмосферой и океаном был подавлен на миллионы лет. Однако новое исследование ученых из Саутгемптонского университета доказало, что даже в разгар глобального оледенения климат продолжал колебаться. Работа опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Исследование было основано на анализе варв — тонких слоистых отложений на островах Гарвеллах у западного побережья Шотландии. Эти породы сформировались во время стуртийского оледенения — самого продолжительного эпизода «заморозки» Земли, длившегося около 57 млн лет. Ученые изучили 2600 последовательных слоев формации Порт-Аскаиг, каждый из которых соответствует одному году осадконакопления.

«Эти породы сохраняют полный набор климатических ритмов, знакомых нам сегодня — годовые сезоны, солнечные циклы и межгодовые колебания, — и все это во время глобального оледенения. Это поразительно», — заявил соавтор работы, профессор Томас Гернон.

По словам ведущего автора, доктора Хлои Гриффин, слои сформировались в спокойных глубоководных условиях под ледяным покровом и отражают сезонные циклы замерзания и таяния. Статистический анализ толщины слоев выявил повторяющиеся колебания на масштабах нескольких лет, десятилетий и столетий.

«Мы обнаружили четкие климатические циклы, некоторые из которых напоминают современные колебания, включая процессы, похожие на Эль-Ниньо и солнечные циклы», — отметила Гриффин.

Чтобы понять, как такие колебания были возможны в ледяном мире, исследователи провели климатическое моделирование. Модели показали: если океан был полностью скован льдом, колебания действительно подавлялись. Однако при наличии даже около 15% открытой воды в тропиках атмосфера и океан могли взаимодействовать, поддерживая климатическую изменчивость.

«Не нужны обширные незамерзшие океаны. Даже небольшие участки открытой воды способны запускать климатические режимы, похожие на современные», — пояснила доктор Минмин Фу, руководившая моделированием. Авторы подчеркнули, что выявленные колебания, вероятно, были кратковременным эпизодом — на фоне в целом крайне холодного и стабильного климата. Тем не менее результаты ставят под сомнение представление о полностью «замороженной» планете и поддерживают гипотезу так называемой «слякотной Земли», когда в периоды оледенения могли существовать участки открытого океана.

#климат #океан #ученые #атмосфера
Редакция BB.LV
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Отстраненный за шлем скелетонист призвал Раду лишить Бубку звания Героя Украины
Спорт
Изображение к статье: Памяти «Снежной королевы»: ушла из жизни легендарная актриса и муза Владимира Заманского
Люблю!
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
3
