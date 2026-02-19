Baltijas balss logotype
В Китае создали чипы в виде микроволокна 0 179

Техно
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Он очень маленький, и многое умеет.

Он очень маленький, и многое умеет.

Можно будет пошить на этой базе «тактильные умные перчатки».

Исследователи из КНР создали ультратонкую вычислительную нить, которая может вплетаться в обычную ткань, открывая путь к созданию «умной» одежды с возможностями, ранее доступными только отдельным электронным устройствам.

Ученым удалось разработать метод размещения многослойной спиральной электронной схемы внутри самого волокна. В результате был получен «волоконный чип» толщиной всего около 50 микрометров, содержащий 10 000 транзисторов на одном погонном миллиметре. Микроэлектроника такой нити формирует гибридную систему, «умеющую» обрабатывать полный набор цифровых и аналоговых сигналов.

Как отметил исследователь профильного научного центра Чэнь Пэйнин, метод производства волоконных чипов хорошо совместим с применяемыми в отрасли инструментами. Гибкость и мягкость материала, сопоставимая с тканями человеческого мозга, делает его перспективным для создания биосовместимых нейроинтерфейсов. Технология, над которой команда работала более десяти лет, потенциально может использоваться для терапии эпилепсии, болезни Паркинсона, последствий перенесенных инсультов и как основа для высокоточных датчиков в медицинских инструментах.

Так, например, созданные на базе таких волокон «тактильные умные перчатки» визуально не отличаются от обычных, но распознают и имитируют ощущения от различных предметов, что может быть крайне полезно в дистанционной роботизированной хирургии. Однако путь от лабораторного прототипа до практического применения требует доказательства надежности и долговечности. В ходе испытаний волокно показало ресурс 10000 циклов сгибания, растянулось на 30%, легко скручивалось и сохранило работоспособность даже после 100 стирок, нагрева до 100°C и давления, эквивалентного весу полноценного грузового автомобиля. Сейчас ученые совместно с одной из больниц работают над адаптацией волоконного чипа для использования в кардиохирургии.

Читайте нас также:
#медицина #чипирование
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

