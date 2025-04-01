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Рыбу, вымершую 60 млн лет назад, снова повстречали в 20 веке 1 4180

В мире животных
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
Рыбу, вымершую 60 млн лет назад, снова повстречали в 20 веке

Латимерия — редкий представитель древних рыб, долгое время считавшаяся вымершей. Однако в 1938 году этот вид вновь привлёк внимание учёных после сенсационного открытия в Южной Африке. Сотрудница музея из Южной Африке обнаружила экземпляр, пойманный местным рыбаком и не вписывающийся в известные категории.

Профессор Джеймс Бриерли Смит подтвердил, что это — живая латимерия. Это открытие стало настоящим потрясением для зоологов: оказалось, что окаменелости не всегда дают полное представление о судьбе видов. Латимерия стала символом так называемых «таксонов Лазаря» — организмов, считавшихся исчезнувшими, но позже вновь обнаруженных.

В 1952 году на Коморских островах рыбаки случайно поймали ещё одного представителя этого вида, что вызвало новую волну интереса среди биологов и морских исследователей.

Ещё одна научная сенсация произошла в 1990-х годах: в районе Индонезийского архипелага была найдена вторая разновидность латимерии. Сегодня различают два вида: западно-индийская латимерия (Latimeria chalumnae) и индонезийская латимерия (Latimeria menadoensis).

Эта рыба отличается уникальным строением плавников, низким уровнем метаболизма и способностью выживать в условиях ограниченных ресурсов. Кроме того, латимерия умеет маскироваться и скрываться в укрытиях, что, возможно, и помогло ей уцелеть на протяжении миллионов лет.

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го апреля

    Дддаааа...🙄 пару дней назад слушал аудиокнигу чувака, который их нашёл. Воть- baza-knig.rip/poznavatelnaya-literatura/128094-starina-chetveronog-dzhejms-smit.html

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