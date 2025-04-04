В пятницу в Латвии ожидается порывистый ветер, а температура воздуха будет значительно ниже, чем в четверг, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Северо-западный ветер усилится в порывах до 11–16 метров в секунду, наиболее ветреная погода ожидается в Видземе.

После полудня температура воздуха составит от +5 градусов в отдельных прибрежных районах до +11..+12 градусов местами в Латгале и Земгале.

Осадков не прогнозируется. Облачность будет незначительной и переменной.

В Риге сохранится сухая погода с небольшим количеством облаков, а северо-западный ветер в порывах будет достигать скорости до 15 метров в секунду, температура воздуха не превысит +8 градусов.

В северо-западной части Европы находится антициклон, в России — циклон. В Латвию начинает поступать холодный воздух из Арктики.