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Латвию начинает поступать холодный воздух из Арктики 2 856

Наша Латвия
Дата публикации: 04.04.2025
BB.LV
Латвию начинает поступать холодный воздух из Арктики
ФОТО: LETA

В пятницу в Латвии ожидается порывистый ветер, а температура воздуха будет значительно ниже, чем в четверг, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Северо-западный ветер усилится в порывах до 11–16 метров в секунду, наиболее ветреная погода ожидается в Видземе.

После полудня температура воздуха составит от +5 градусов в отдельных прибрежных районах до +11..+12 градусов местами в Латгале и Земгале.

Осадков не прогнозируется. Облачность будет незначительной и переменной.

В Риге сохранится сухая погода с небольшим количеством облаков, а северо-западный ветер в порывах будет достигать скорости до 15 метров в секунду, температура воздуха не превысит +8 градусов.

В северо-западной части Европы находится антициклон, в России — циклон. В Латвию начинает поступать холодный воздух из Арктики.

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(2)
  • БТ
    Бесс Толковый
    4-го апреля

    В России циклон, а в Европе антициклон. Русофобы что спите, русофоб вашу мать?Работайте! Исправляйте, чтобы не бывать тому!

    2
    0
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го апреля

    🤧 мдя.

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