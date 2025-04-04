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Реанимировать клиники: Минздрав хочет свозить больных рижан в 1-ю и 2-ю городские больницы 3 1669

Наша Латвия
Дата публикации: 04.04.2025
BB.LV
Реанимировать клиники: Минздрав хочет свозить больных рижан в 1-ю и 2-ю городские больницы
ФОТО: LETA

Очереди из скорых в приемное отделение (центр неотложной помощи) больницы им. Страдыня впечатлили и министра здоровья Хосама Абу Мери ("Новое Единство").

Министр лично посетил "эпицентр скандала" — саму клинику, и пришел к выводу, что для разгрузки двух университетских больниц — им. Страдыня и Восточной — необходимы… радикальные шаги.

А именно: "вернуть в оборот неотложной медпомощи" две столичные больницы — 1–ю и 2–ю. Наличие двух дополнительных клиник позволило бы направлять часть рижских пациентов именно в данные больницы, облегчая работу центров неотложной помощи Восточной больницы и больницы им. Страдыня, куда привозят больных со всей страны.

Отметим, что сперва 2–я больница, а во время финансово–экономического кризиса 2008–2010–го годов и 1–я больница, были лишены статуса клиник неотложной помощи и превратились в по существу дневные стационары, которые находятся в собственности Рижского самоуправления.

И это еще хорошо, что Рижскую 1–ю больницу благодаря тогдашнему руководству столичной думы и лично председателю комитета, ныне покойному Леониду Курдюмову, удалось сохранить в качестве медицинского учреждения.

Рижская 1–я больница работает и по сей день, обслуживая как рижан, так и других жителей Латвии — в рамках амбулаторной помощи и в рамках дневного стационара, оказывая в том числе и хирургические услуги.

Очевидно, что для того, чтобы многопрофильная 1–я и травматологическая 2–я больницы стали круглосуточными стационарами, оказывающими и неотложную помощь, нужны огромные финансовые ресурсы — и на переоборудование приемного покоя, и на дополнительное оборудование, и на дополнительный персонал, и на оказываемые медицинские манипуляции…

Удастся ли министру выбить деньги — к примеру, в бюджете на следующий год? Честно говоря, весьма сомнительно, учитывая заявленные премьером приоритеты (среди которых здравоохранение не значится) и острый дефицит "лишних" средств.

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#реформа #больницы
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Эдуард Эльдаров
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(3)
  • JB
    Janis Berzin
    4-го апреля

    Не для того закрывали-оптимизировали больницы по всей Латвии партийные предшественники министра, чтобы сейчас в разгар милитаристской империалистической истерии он их открыл снова. Всё это аукнулось вовремя ковида, когда из-за отсутствия больниц правящие вводили комендантские часы, запрещали продажу одежды- обуви и прочие гениальные меры. Сейчас министр-араб балуется популизмом перед выборами.

    30
    1
  • З
    Злой
    Janis Berzin
    4-го апреля

    Мало кто помнит, наверное, что правящие закрыли эту больницу, тогдашний мэр Риги Нил Ушаков как смог, но восстановил эту больницу, хотя бы на уровне дневного стационара, а сейчас её хотят использовать- к правящих совесть есть вообще????

    8
    1
  • AB
    Anna Belova
    4-го апреля

    Город не контролируют и это печально

    30
    2
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