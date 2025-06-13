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Древний коллаген поведал ученым о вомбатах размером с бегемота 0 433

В мире животных
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
Древний коллаген поведал ученым о вомбатах размером с бегемота

Примерно от 50 000 до 10 000 лет назад Земля была населена гигантскими наземными животными, такими как мамонты и моа. Эти мегафауны исчезли, и причины этого до сих пор остаются загадкой из-за нехватки ископаемых свидетельств. Особенно это касается Австралии, где жаркий климат привел к плохой сохранности останков. Поэтому исследовать их вымирание стало сложно.

Доктор Карли Питерс применяет метод зооархеологии масс-спектрометрией (ZooMS), который позволяет идентифицировать останки животных даже в сильно фрагментированных костях. Его исследование сосредоточено на трех австралийских мегафаунах: Zygomaturus trilobus, Palorchestes azael и Protemnodon mamkurra. Сохранившийся в ископаемых коллаген принес экспертам ценные сведения: Zygomaturus был огромным сумчатым, напоминающим вомбата размером с бегемота, а Protemnodon — медлительным кенгуру. Palorchestes выделялся необычным черепом со втянутыми носовыми костями и мощными конечностями.

ZooMS позволяет идентифицировать животных до уровня рода, что может помочь в понимании причин и факторов их исчезновения. Доктор Питерс подчеркивает, что основным ограничением в изучении мегафауны является малое количество найденных окаменелостей.

Используя ZooMS, ученые смогут находить больше образцов, что поможет лучше понять географический ареал этих животных и позволит проводить дополнительные анализы, такие как анализ древней ДНК.

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