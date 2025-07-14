Baltijas balss logotype

Почему кошки пристают к хозяевам, когда те общаются по телефону или работают? 1 1200

В мире животных
Дата публикации: 14.07.2025
BB.LV
Почему кошки пристают к хозяевам, когда те общаются по телефону или работают?

Если хозяин занят, коты пытаются всячески привлечь его внимание, мешая выполнять дела по дому. Почему они так делают?

Питомцы не дают хозяину говорить по телефону, потому что попросту ревнуют. Порой они шипят на предмет, привлекший внимание хозяина, или даже бьют его лапой. Коты ревнуют не только к телефону, но и к книгам, компьютеру и даже грудничкам.

Проводились исследования, в которых участвовали «кошатники» и «собачники». Как оказалось, 66 процентов владельцев кошек и 81 процент хозяев собак сталкивались с ревностью своих любимцев. Недостоверность эксперимента связана с тем, что хозяева склонны «очеловечивать» питомцев.

Когда хозяин выполняет действия, направленные не на животное, у собак активируются области в мозгу, ответственные за агрессию. Котов таким образом не проверяли, однако ввиду сходства строения головного мозга котов и собак можно предположить, что биологически они отреагируют так же, но поведут себя иначе.

#кот
Оставить комментарий

(1)
  • EI
    Elena Ias
    18-го июля

    Кошки 🐱 очень любопытны, они могут ходить следом за хозяином, пока он, например, чем то активно по дому занимается - кошка/ котейка так наблюдает и сама как бы проявляет в этом участие... Тоже самое, ей любопытно, когда хозяин увлечён каким нибудь более пассивным занятием, когда тот сидит за компьютером, телефоном... особенно, если мы засиделись - кошки часто начинают так себя вести, да и словно ревнуют и специально могут показывать: "Хозяин, не пора ли тебе, уже переключить внимание на что нибудь другое и лучше конечно на меня!"
    Если мы смотрим телевизор, то они обожают использовать этот момент для телесного контакта - полежать близко, касаясь плотно человека свернувшись в клубочек, например; могут при этом ласкаться и даже требовать чтобы их погладили..... Интересные повадки у котеек.

    0
    0

