Почему кошки пристают к хозяевам, когда те общаются по телефону или работают?

Если хозяин занят, коты пытаются всячески привлечь его внимание, мешая выполнять дела по дому. Почему они так делают?

Питомцы не дают хозяину говорить по телефону, потому что попросту ревнуют. Порой они шипят на предмет, привлекший внимание хозяина, или даже бьют его лапой. Коты ревнуют не только к телефону, но и к книгам, компьютеру и даже грудничкам.

Проводились исследования, в которых участвовали «кошатники» и «собачники». Как оказалось, 66 процентов владельцев кошек и 81 процент хозяев собак сталкивались с ревностью своих любимцев. Недостоверность эксперимента связана с тем, что хозяева склонны «очеловечивать» питомцев.

Когда хозяин выполняет действия, направленные не на животное, у собак активируются области в мозгу, ответственные за агрессию. Котов таким образом не проверяли, однако ввиду сходства строения головного мозга котов и собак можно предположить, что биологически они отреагируют так же, но поведут себя иначе.