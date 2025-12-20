Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему ветеринары советуют кормить собак овощами вместо традиционных лакомств 1 311

В мире животных
Дата публикации: 20.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему ветеринары советуют кормить собак овощами вместо традиционных лакомств

Собаки — настоящие мастера выпрашивания еды! Если кот попытается просто стащить кусочек курицы с вашего стола, то пес воспользуется хитрой манипуляцией — щенячьими глазами. Как тут устоять?!

 

Безусловно, не вся еда с нашего стола подходит собакам. Порой это может принести больше вреда, чем пользы, даже если вы уверены, что пища безопасна для вашего питомца и вы уже не раз угощали его сыром, курицей или колбасой.

Джорджия Вудс-Ли, специалист по питанию собак из Ливерпульского университета, утверждает, что если вы хотите побаловать свою собаку, овощи — это наилучший выбор.

Собаки ценят сам факт получения лакомства от своего хозяина больше, чем его вкус, поэтому лучше ориентироваться на питательную ценность, а не на вкусовые качества.

«Пища — это скорее топливо, чем что-либо другое», — отмечает Вудс-Ли. «Собаки не тратят много времени на дегустацию своей еды. Обычно она проглатывается очень быстро».

Дополнительные преимущества овощей

Сегодня многие домашние животные страдают от избыточного веса. Исследование, проведенное Королевским ветеринарным колледжем в 2021 году, показало, что каждая четырнадцатая собака в Великобритании имеет лишний вес.

Исследования также показывают, что у собак с избыточным весом сокращается продолжительность жизни, ухудшается качество жизни и увеличивается риск некоторых серьезных заболеваний, включая артрит, проблемы с дыханием, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака.

Таким образом, еще одно преимущество овощных лакомств для собак — это снижение общей калорийности рациона, так как специализированные угощения часто очень калорийны.

Вудс-Ли также рекомендует некоторые овощи. «Кабачки — мой любимый вариант, поскольку они содержат много воды и очень мало калорий. Большинство собак их любят, и они могут есть их до тех пор, пока не начнут вылезать у них из ушей. Употребление кабачков не имеет никаких негативных последствий», — говорит ветеринар.

Другие «водянистые зеленые овощи» также подойдут, например, арбуз, цветная капуста, огурец и брюссельская капуста. Однако морковь — это строгое «нет», так как в ней примерно в четыре раза больше калорий, чем в кабачках. Также не забывайте, что некоторые фрукты и овощи опасны для собак: вишня, цитрусовые, лук и чеснок, почти вся зелень, сельдерей и виноград.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как зоологи потеряли более 500 видов животных
Изображение к статье: Хотят ли кошки становиться матерями? Мнение экспертов
Изображение к статье: Почему собаки «поют» под музыку: объяснение от экспертов
Изображение к статье: Щенки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео