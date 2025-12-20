Собаки — настоящие мастера выпрашивания еды! Если кот попытается просто стащить кусочек курицы с вашего стола, то пес воспользуется хитрой манипуляцией — щенячьими глазами. Как тут устоять?!

Безусловно, не вся еда с нашего стола подходит собакам. Порой это может принести больше вреда, чем пользы, даже если вы уверены, что пища безопасна для вашего питомца и вы уже не раз угощали его сыром, курицей или колбасой.

Джорджия Вудс-Ли, специалист по питанию собак из Ливерпульского университета, утверждает, что если вы хотите побаловать свою собаку, овощи — это наилучший выбор.

Собаки ценят сам факт получения лакомства от своего хозяина больше, чем его вкус, поэтому лучше ориентироваться на питательную ценность, а не на вкусовые качества.

«Пища — это скорее топливо, чем что-либо другое», — отмечает Вудс-Ли. «Собаки не тратят много времени на дегустацию своей еды. Обычно она проглатывается очень быстро».

Дополнительные преимущества овощей

Сегодня многие домашние животные страдают от избыточного веса. Исследование, проведенное Королевским ветеринарным колледжем в 2021 году, показало, что каждая четырнадцатая собака в Великобритании имеет лишний вес.

Исследования также показывают, что у собак с избыточным весом сокращается продолжительность жизни, ухудшается качество жизни и увеличивается риск некоторых серьезных заболеваний, включая артрит, проблемы с дыханием, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака.

Таким образом, еще одно преимущество овощных лакомств для собак — это снижение общей калорийности рациона, так как специализированные угощения часто очень калорийны.

Вудс-Ли также рекомендует некоторые овощи. «Кабачки — мой любимый вариант, поскольку они содержат много воды и очень мало калорий. Большинство собак их любят, и они могут есть их до тех пор, пока не начнут вылезать у них из ушей. Употребление кабачков не имеет никаких негативных последствий», — говорит ветеринар.

Другие «водянистые зеленые овощи» также подойдут, например, арбуз, цветная капуста, огурец и брюссельская капуста. Однако морковь — это строгое «нет», так как в ней примерно в четыре раза больше калорий, чем в кабачках. Также не забывайте, что некоторые фрукты и овощи опасны для собак: вишня, цитрусовые, лук и чеснок, почти вся зелень, сельдерей и виноград.