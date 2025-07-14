Сколько раз в день надо кормить кота? Ученые провели исследование

Считается, что котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако специалисты из Канады провели исследование, которое показало, что лучше всего кормить четвероногих питомцев раз в день. Естественно, речь идет о полностью здоровых животных.

В эксперименте участвовали 8 котов с нормальным весом, каждый из которых испытал на себе обе диеты на протяжении 3 недель. Причем количество еды было одинаковым — ее или давали разово, или делили на 4 порции.

В итоге коты, питавшиеся четырежды в день, демонстрировали большую активность, но обе группы расходовали одинаковое количество энергии. Масса котов за время эксперимента не изменилась. Однако более подробный эксперимент показал несколько отличий. К примеру, питомцы, питавшиеся однократно, показывали более высокий уровень 3 основных гормонов, которые регулируют аппетит, что свидетельствует об их удовлетворенности. Кроме того, у котов, евших однократно, заметнее росло количество аминокислот в крови, следовательно, им было доступно больше важных белков.

Есть еще один факт, доказывающий пользу одноразового питания — рацион диких кошек. Они охотятся, съедают добычу и после этого голодают до следующего удачного улова.