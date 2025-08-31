Ядовитые «синие драконы» массово выбрасываются на испанские пляжи

В Гуардамар-дель-Сегура на Коста-Бланке, Испания, из-за появления редких морских слизней Glaucus atlanticus все пляжи временно закрыли для купания. Этот ярко-синий голожаберный моллюск питается ядовитым португальским корабликом, поглощая и концентрируя стрекательные клетки. В результате прикосновение к нему способно вызвать ожоги, сильную боль, рвоту и аллергическую реакцию у человека.

Местные власти официально предупредили: синего дракона нельзя трогать даже в перчатках. При появлении зуда и покраснения следует сразу промыть поражённое место солёной водой и обратиться к врачу.

Эксперты отмечают, что такие слизни крайне редко встречаются в водах Средиземного моря. Обычно их относят к обитателям тропических и умеренных зон Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Занос в регион происходит при резких изменениях ветра и течений.

Посетителям пляжей рекомендовано проявлять осторожность и сообщать спасателям о каждом новом обнаружении моллюска.