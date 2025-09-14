Baltijas balss logotype
Утконос: самое ядовитое млекопитающее планеты

В мире животных
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Утконос: самое ядовитое млекопитающее планеты

Утконос — удивительное животное и самый ядовитый представитель млекопитающих на Земле.

У самцов на задних лапах есть шпоры, через которые выделяется яд — сложный «коктейль» из белков, пептидов и других компонентов. Для человека он не смертелен, но вызывает невыносимую боль, сильный отёк и гипералгезию — аномально высокую чувствительность к боли, которая может сохраняться месяцами. Иногда обезболивающие, включая морфин, оказываются неэффективными, и облегчение приносит только блокада нервов.

Яд помогает самцам в брачных поединках, защищая их от соперников. Интересно, что он содержит гормон GLP-1, стимулирующий выработку инсулина, поэтому его изучение может быть полезным для разработки новых методов лечения диабета 2 типа.

Утконос — одно из немногих млекопитающих, которое откладывает яйца, и уникален благодаря долгой изоляции в Австралии и своим необычным адаптациям.

#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

