Учёные, изучающие возможность коммуникации с внеземными цивилизациями, обратили внимание на неожиданный источник вдохновения — медоносных пчёл. Эти насекомые используют для общения сложный «танец», с помощью которого передаётся абстрактная информация о направлении, расстоянии и качестве источника пищи. Сообщение кодируется символами — движениями тела, понятными всей колонии.

Эксперты полагают, что базовые математические и геометрические принципы, лежащие в основе этого невербального языка, могут носить универсальный характер и быть потенциально понятными любому разумному виду, независимо от его биологии.

Если бы человечество смогло формализовать такие принципы в виде фундаментального «протокола», основанного на логике, а не на земной лингвистике, это могло бы лечь в основу создания универсального межпланетного языка (Lingua Cosmica). Таким образом, скромная пчела может подсказать, как построить мост понимания через космические бездны.