Появление белого налета на языке может быть вызвано самыми разными причинами. Одни из них, например такие как недостаточная гигиена полости рта, безобидны, другие же достаточно серьезны, а вызвавшие их причины требуют тщательного обследования и длительной терапии.

Причины образования налета на языке

Скопление бактерий, частиц пищи, омертвевшей кожи и другого налета может привести к тому, что язык будет выглядеть белым. Это происходит, когда вы не чистите язык регулярно, и налет не может отслаиваться.

Помимо того, что язык становится белым, это скопление может выделять серу, из-за чего появляется неприятный запах изо рта. И чем дольше вы не чистите язык, тем гуще становится налет и тем труднее его удалить.

«Белый налет — это симптом, а не самостоятельное заболевание, а способ борьбы с ним зависит от того, какие причины спровоцировали появление налета, — рассказывает врач Ольга Малиновская. — Их природа может быть самой разной — помимо плохой гигиены, это может быть побочный эффект от приема лекарств, дефицит витаминов, пищеварительные проблемы, грибковые заболевания полости рта и многое другое».

В некоторых случаях налет с языка исчезает самостоятельно без каких-либо усилий: так происходит с налетом, появляющимся на фоне ОРВИ. Кроме того, порой его можно удалить, просто поменяв подход к уходу за полостью рта.

Чтобы предотвратить образование белого налета и вернуть поверхности языка здоровый розовый цвет, чистите язык каждый раз, когда чистите зубы. Убедитесь, что вы также достаточно пьете. Если вы недостаточно увлажнены, возможно, у вас вырабатывается недостаточно слюны, которая играет жизненно важную роль в удалении налета до того, как он начнет накапливаться.

Возможно, вам также стоит избегать ополаскивателей для рта на спиртовой основе. Они могут вызвать сухость во рту, что, опять же, затруднит отслаивание частиц. Сведите использование этих подсушивающих средств к минимуму.

Когда налет опасен?

Если налет появляется снова и снова, сопровождаясь другими симптомами — чувством жжения и боли, неприятным запахом изо рта, появлением язвочек, проблемами с жеванием и глотанием, стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить, почему он возникает. Среди наиболее серьезных патологий, при которых язык покрывается налетом: диабет 2 типа, онкологические заболевания полости рта, иммунодефицит (в том числе ВИЧ- инфекция), сифилис. При болезнях печени налет приобретает желтоватый оттенок, при язвенной болезни, хроническом гастрите и других болезнях желудочно-кишечного тракта становится сероватым. При дефиците витаминов группы В на фоне налета могут появиться ярко-красные очаги с белой каймой.

Если белый язык вызван молочницей, вероятнее всего, вы увидите белый налет и в других частях рта или горла, а ваш язык будет красным, сырым и болезненным, если вы попытаетесь соскрести белую слизь.

Как определить причину от налета на языке?

Любое странное белое образование, которое сохраняется на языке более двух недель, должно быть оценено вашим стоматологом или лечащим врачом. Обследование должно быть комплексным, обычно врач последовательно исключает возможные причины, опрашивая пациента, назначая обследования и анализы. Специалист может предложить сдать клинический и биохимический анализы крови, анализы на ВИЧ и вирусные гепатиты, сделать посев микрофлору и на грибы рода кандида с определением чувствительности к противомикробным препаратам, определить витаминный статус, сдав анализы на водорастворимые витамины (B1, B5, B6, В9, В12, С).

Заниматься интерпретацией полученных результатов самостоятельно не нужно – это должен делать специалист, знающие анамнез пациента и симптомы, которые тот испытывает.

После того, как будет установлена причина, врач сможет назначить лечение. В основном оно направлено на борьбу с заболеванием, которое вызвало симптом, а также включает местную терапию для залечивания язвочек, трещин и других неприятных появлений, которые могут сопровождать появление налета.