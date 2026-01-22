Собаки — верные спутники человека, и неудивительно, что многие из нас любят проводить время на диване с питомцами, наслаждаясь фильмами. Но если бы ваша собака могла выбрать, что смотреть, какие передачи она бы предпочла?

Исследователи из Университета Висконсин-Мэдисон провели исследование, чтобы выяснить, какие телепрограммы наиболее интересуют собак, и выяснили, что шоу с участием собак занимают лидирующие позиции (что вполне ожидаемо!).

Тем не менее, прежде чем вы начнете переживать из-за передач, которые смотрит ваша собака, есть хорошие новости — многим дворнягам также нравятся футбол, мультфильмы и автомобильные шоу.

Что предпочитают смотреть собаки

В ходе исследования ученые поставили перед собой цель выяснить, какой видеоконтент вызывает наибольший интерес у собак. Команда опросила 1246 владельцев собак по всему миру, включая США, Канаду, Великобританию и Австралию.

Опрос содержал вопросы о типах экранов в домах, о том, как собаки реагируют на экраны, с каким контентом они взаимодействуют чаще всего, а также информацию о возрасте, поле, породе собак и месте проживания.

Результаты показали, что собаки проявляют наибольшую активность при просмотре видео с другими животными. Неудивительно, что они предпочитают своих сородичей — собак, за которыми следуют дикие животные, кошки, домашний скот и лошади.

Исследование также показало, что «Скуби Ду» станет отличным выбором для вашего любимца. 76% собак, участвовавших в исследовании, в целом любили смотреть мультфильмы, в то время как 18% были очарованы видеоиграми.

Если вы увлекаетесь спортом, вам будет приятно узнать, что ваша собака может разделять вашу страсть, так как многие псы из исследования интересуются передачами с мячом! Футбол и баскетбол были их основными предпочтениями, за ними следовали американский футбол, теннис и бейсбол.

Выяснилось, что возраст и зрение играют ключевую роль в том, как собаки взаимодействуют с экраном.

«Мы знаем, что плохое зрение негативно сказывается на качестве жизни пожилых людей, но влияние старения и изменений зрения у собак остается в значительной степени неизученным, так как мы не можем точно это оценить», — отметила Фрейя Моуат, ведущий автор исследования. «Как и люди, собаки живут дольше, и мы хотим убедиться, что поддерживаем их здоровье».

Исследователи надеются, что полученные результаты помогут вам выбрать, что посмотреть с вашей собакой в эти выходные, а также откроют путь к тестированию зрения у собак.