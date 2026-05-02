Ученые подтвердили наличие определенных закономерностей.
Исследователи из Университета Хельсинки (Финляндия) создали уникальный опросник, состоящий из 138 утверждений, который помогает выявить особенности характера кошки. Данные были собраны от владельцев 4300 кошек различных 26 пород.
В ходе исследования были выделены семь личностных и поведенческих характеристик, по которым можно судить о характере кошки. К ним относятся активность, трусливость, агрессивность по отношению к человеку, общительность с людьми, общительность с другими кошками, проблемы с туалетом и чрезмерный уход за шерстью.
Как показало исследование, между различными породами можно наблюдать явные поведенческие различия. Иными словами, определенные черты характера и поведения чаще встречаются у кошек конкретных пород. Например, самой трусливой породой оказалась русская голубая, а самой смелой — абиссинская.
Бенгальские кошки проявили наибольшую склонность к играм и активным действиям, в то время как персы и экзоты оказались наиболее спокойными. Сиамские и балинезийские кошки больше всего заботятся о чистоте своей шерсти. Представители породы турецкий ван чаще других проявляли враждебность к людям и реже стремились к общению с другими кошками.
Использованы материалы Phys.org
