Исследователи из Университета Хельсинки (Финляндия) создали уникальный опросник, состоящий из 138 утверждений, который помогает выявить особенности характера кошки. Данные были собраны от владельцев 4300 кошек различных 26 пород.

В ходе исследования были выделены семь личностных и поведенческих характеристик, по которым можно судить о характере кошки. К ним относятся активность, трусливость, агрессивность по отношению к человеку, общительность с людьми, общительность с другими кошками, проблемы с туалетом и чрезмерный уход за шерстью.

Как показало исследование, между различными породами можно наблюдать явные поведенческие различия. Иными словами, определенные черты характера и поведения чаще встречаются у кошек конкретных пород. Например, самой трусливой породой оказалась русская голубая, а самой смелой — абиссинская.

Бенгальские кошки проявили наибольшую склонность к играм и активным действиям, в то время как персы и экзоты оказались наиболее спокойными. Сиамские и балинезийские кошки больше всего заботятся о чистоте своей шерсти. Представители породы турецкий ван чаще других проявляли враждебность к людям и реже стремились к общению с другими кошками.

Использованы материалы Phys.org