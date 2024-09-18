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Официально: Эстония готова напасть на Россию первой и бить россиян на их территории 4

В мире
Дата публикации: 18.09.2024
BB.LV

Эстония изменила план обороны в случае нападения РФ: теперь эстонские войска готовы уничтожать врага на российской территории.

Эстонская армия может ударить по территории России, если та решит напасть на государство НАТО. Об этом в интервью ERR заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус.

Он отметил, что до полномасштабной войны в Украине Эстония рассчитывала продержаться 10 дней в случае нападения России, пока не прибудет помощь из НАТО.

Однако, по его слова, теперь в стране произошли "фундаментальные изменения" относительно военной доктрины и действует другой план обороны. Он подтвердил, что план заключается в том, чтобы быть в состоянии сокрушить россиян на их собственной территории.

"Мы больше не можем ждать, когда нас ударят по голове кувалдой, но мы должны быть теми, кто может сделать определенные вещи первыми", – заявил Карус.

Также генерал-майор добавил, что в случае войны с Россией Эстония будет рассчитывать на союзников. Подразделения НАТО учтены в военных планах страны, а эстонская армия является частью военной силы Альянса.

По словам Каруса, за каждым союзником закреплено оружие, которое он должен привезти в случае нападения, а также боевая задача.

#эстония
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Комментарии (4)

  • EG
    Elza Gluck
    19-го сентября

    Да не смешите вы. Сколько тех эстонцев и сколько у них той армии? Треть жителей Эстонии это русские..

    11
    0
  • ФФ
    Федул Федулов
    18-го сентября

    Смешно...

    32
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    18-го сентября

    Несколько безрассудное заявление от страны с таким населением и такой урбанистикой

    37
    3
  • Д
    Дед
    18-го сентября

    Ах, Моська, знать она сильна, коль лает на слона.

    69
    5

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