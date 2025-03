Your browser does not support the video tag.

Эстония изменила план обороны в случае нападения РФ: теперь эстонские войска готовы уничтожать врага на российской территории. Эстонская армия может ударить по территории России, если та решит напасть на государство НАТО. Об этом в интервью ERR заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус. Он отметил, что до полномасштабной войны в Украине Эстония рассчитывала продержаться 10 дней в случае нападения России, пока не прибудет помощь из НАТО. Однако, по его слова, теперь в стране произошли "фундаментальные изменения" относительно военной доктрины и действует другой план обороны. Он подтвердил, что план заключается в том, чтобы быть в состоянии сокрушить россиян на их собственной территории. "Мы больше не можем ждать, когда нас ударят по голове кувалдой, но мы должны быть теми, кто может сделать определенные вещи первыми", – заявил Карус. Также генерал-майор добавил, что в случае войны с Россией Эстония будет рассчитывать на союзников. Подразделения НАТО учтены в военных планах страны, а эстонская армия является частью военной силы Альянса. По словам Каруса, за каждым союзником закреплено оружие, которое он должен привезти в случае нападения, а также боевая задача.

