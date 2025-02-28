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Почему в Латвии сокращается население? 2

В мире
Дата публикации: 28.02.2025
LETA
Почему в Латвии сокращается население?

"Наша демография определяется не только тем, что мы стареем и умираем, - все гораздо интереснее", - говорит профессор Латвийского университета Михаил Хазан.

Он предложил порталу "Delfi" свои ответы на вопрос, почему в ХХI веке население Латвии ежегодно сокращается. Чтобы ответить на него, надо смотреть на статистику не в абсолютных цифрах - они только вызывают депрессию, - а в относительных - на 100 000 жителей.

В соответствии с ними не все так трагично. В октябре прошлого года в Латвии впервые за месяц на свет появилось менее тысячи новорожденных - 994. С тех пор показатели уже не росли. Хазан считает, что эти цифры в отрыве от всего остального сложно понять и интерпретировать. Мы четко видим, что сокращение численности населения связано в первую очередь с серьезным падением рождаемости, а не с тем, что люди вдруг стали больше умирать.

"Поэтому утверждение о том, что Латвия "вымирает", в своем прямом смысле ложно", - говорит Хазан. Изменение кривой рождаемости с годами свидетельствует о том, что на принятие решения о рождении детей влияют социальные и экономические факторы. Спустя год после того, как экономика оправилась от кризиса, вырос и уровень рождаемости. К сожалению, последние годы в Латвии были довольно неоптимистичными и нестабильными для принятия решений о пополнении семьи. Теперь мы можем с уверенностью утверждать, что теория времен ковида о том, что нахождение молодежи на карантине и без работы приведет к росту рождаемости, не подтвердилась.

График показывает, что без стабильности нет и рождаемости. "Очевидно, что данные демографии в основном усугубляются именно снижением рождаемости", - резюмирует Хазан. "И для ее увеличения нужна социально-экономическая стабильность, то есть вера в будущее. Не хватит только повышения пособия по рождению ребенка - семья должна иметь представление о том, какой будет ее жизнь и тогда, когда ребенок будет учиться в школе. Родителям должны быть доступны все услуги, чтобы они могли воспитывать детей и продолжать работать".

#демография
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Комментарии (2)

  • ВСП
    Ванин Сергей Павлович
    2-го марта

    Мне думается ,что институт семьи разрушен. И вера так себе . Мягко говоря нужно двигаться в сторону мусульманства и стремиться к устоям семейным . Пропаганда семьи и т.д. золотовалютный запас страны это дети. Вот и нужно детей беречь и помогать во всём . Весь бюджет в детей ,если хотите... Всех благ!

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  • ФФ
    Федул Федулов
    28-го февраля

    Вымирают не только по причине смерти, но и по причине отсутствия потомства.

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