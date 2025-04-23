Baltijas balss logotype

Партия Шлесерса вырвалась в лидеры и по всей стране 2 1147

Политика
Дата публикации: 23.04.2025
BB.LV
Фото - LTV

Фото - LTV

С учетом неопределившихся в новый Сейм могли бы попасть 8 политических сил.

На днях были обнародованы результаты опроса столичных избирателей - фактически за полтора месяца до выборов в Рижскую думу. Согласно опросу, самой большой поддержкой в преддверии выборов в столичный муниципалитет пользуется партия Шлесерса "Латвия на первом месте".

Сегодня же выяснилось, что эта политическая сила возглавила и рейтинг популярности партий по всей стране! Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологами SKDS, по заказу Латвийского ТВ, если бы выборы в Сейм проходили бы сейчас, то победила бы партия Шлесерса, за которую могли бы проголосовать - с учетом неопределившихся, 16,5% голосов избирателей. Таким образом, "Латвия на первом месте" опередила прежнего лидера по популярности - Национальное объединение с 16% поддержки избирателей. В первую тройку вошла и главная партия власти - "Новое Единство" (12,8%) избирателей.

За еще одну правящую силу -Союз зеленых и крестьян, - готовы голосовать 9,7% опрошенных. Рядышком по популярности и оппозиционный Объединенный список - 9,5% поддержки. Пока не может похвастаться ростом популярности "Прогрессивные", поддержку которым выразили 8,8% опрошенных.

В новый Сейм шанс попасть имели бы и партии "Стабильности!" (7,3%) и "Согласие" (5,1%).

Читайте нас также:
13
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • JB
    Janis Berzin
    24-го апреля

    Единственный латышский олигарх, который напрямую участвует в политике, создавая каждый раз новые партии. Для простого трудящегося нет разницы кого оттенка коричневого цвета буржуйская партия встанет к рулям.

    3
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го апреля

    Согласию пора на покой - пустые обещания надоели за все предыдущие годы!

    8
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году
Экономику подавать охлажденной: какой Латвия видит себя в далеком 2050 году Эксклюзив!
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё
Перед уходом на заслуженный отдых премьер Латвии сообщила, кто будет управлять республикой вместо неё Эксклюзив!
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США
«Ты в Россию?!» Латвия пригрозила лишить денег собравшегося в Москву блогера из США 5 1299
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете?
Школы Латвии будут финансировать по новой модели. Что в приоритете? 443
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум?
Приватизация только по решению Сейма! Будет референдум? 2 451
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением Эксклюзив!
Так мы покупаем или продаем? Правительство ЛР начало с распродажи госсобственности, а закончила ее приумножением 1 954

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 22
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 40
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 47
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 52
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 61
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 71
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 22
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 40
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео