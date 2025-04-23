На днях были обнародованы результаты опроса столичных избирателей - фактически за полтора месяца до выборов в Рижскую думу. Согласно опросу, самой большой поддержкой в преддверии выборов в столичный муниципалитет пользуется партия Шлесерса "Латвия на первом месте".

Сегодня же выяснилось, что эта политическая сила возглавила и рейтинг популярности партий по всей стране! Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологами SKDS, по заказу Латвийского ТВ, если бы выборы в Сейм проходили бы сейчас, то победила бы партия Шлесерса, за которую могли бы проголосовать - с учетом неопределившихся, 16,5% голосов избирателей. Таким образом, "Латвия на первом месте" опередила прежнего лидера по популярности - Национальное объединение с 16% поддержки избирателей. В первую тройку вошла и главная партия власти - "Новое Единство" (12,8%) избирателей.

За еще одну правящую силу -Союз зеленых и крестьян, - готовы голосовать 9,7% опрошенных. Рядышком по популярности и оппозиционный Объединенный список - 9,5% поддержки. Пока не может похвастаться ростом популярности "Прогрессивные", поддержку которым выразили 8,8% опрошенных.

В новый Сейм шанс попасть имели бы и партии "Стабильности!" (7,3%) и "Согласие" (5,1%).