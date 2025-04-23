Глава МИД страны ЕС рассказал, что лидеры РФ никогда не будут править в Риге

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский жестко обратился к россиянам во время выступления в Сейме в среду, 23 апреля, сообщает RMF24.

Глава МИД Польши процитировал слова российского идеолога Александра Дугина, который в свое время отмечал, что "Россия не заинтересована в существовании независимого польского государства ни в какой форме. Как и в существовании Украины".

"Право России на Варшаву такое же законное, как и наше на Смоленск. Мы тоже правили там около 100 лет", – заявил Сикорский.

Министр отметил, что у него есть послание для руководителей Дугина.

"Вы больше никогда здесь не будете править. Ни в Киеве, ни в Риге, ни в Таллине, ни в Кишиневе. Вместо того чтобы фантазировать о повторном завоевании Варшавы, лучше позаботьтесь о Хайшенвае (традиционное китайское название Владивостока)", – сказал он.

Также по его мнению, исход войны между Россией и Украиной определит уровень безопасности в регионе на много лет вперед. Он решит судьбу Беларуси, а также станет ориентиром для европейского пути Молдовы, Грузии и Армении. Результат также будет важен для стран Центральной Азии.

"Российский империализм – наш враг. Это наша текущая политика в отношении режима Путина. И другой не будет", – подытожил глава польского внешнеполитического ведомства.