Литва объявит день траура по Папе Римскому в день его похорон

В субботу, 26 апреля, когда в Риме состоятся похороны Папы Римского Франциска, Литва объявит день траура.

Как заявил литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович, учитывая то, что Папа Римский Франциск "отошел в вечность 21 апреля, этим проектом постановления предлагается объявить в Литве 26 апреля день траура, чтобы почтить память понтифика".

По его словам, в субботу, 26 апреля, с 07:00 до 22:00 возле, над или на государственных и муниципальных зданиях, офисах компаний и жилых домах нужно будет поднять литовские флаги с черными лентами.

Как сообщал bb.lv, 88-летний Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане. По официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт.

Похороны назначили на субботу, 26 апреля. О намерениях ехать в Ватикан на церемонию прощания с понтификом сообщили ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгар Ринкевич.