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Литва объявит день траура по Папе Римскому в день его похорон 1 624

В мире
Дата публикации: 23.04.2025
BB.LV
Литва объявит день траура по Папе Римскому в день его похорон

В субботу, 26 апреля, когда в Риме состоятся похороны Папы Римского Франциска, Литва объявит день траура.

Как заявил литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович, учитывая то, что Папа Римский Франциск "отошел в вечность 21 апреля, этим проектом постановления предлагается объявить в Литве 26 апреля день траура, чтобы почтить память понтифика".

По его словам, в субботу, 26 апреля, с 07:00 до 22:00 возле, над или на государственных и муниципальных зданиях, офисах компаний и жилых домах нужно будет поднять литовские флаги с черными лентами.

Как сообщал bb.lv, 88-летний Папа Римский Франциск умер 21 апреля в 7:35 утра в своем доме в Ватикане. По официальным данным, причиной смерти понтифика стал инсульт.

Похороны назначили на субботу, 26 апреля. О намерениях ехать в Ватикан на церемонию прощания с понтификом сообщили ряд мировых лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

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#папа римский
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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    23-го апреля

    22 апреля, умер Папа римский и тут же, 22 апреля, родился Ленин. Такая вот реинкарнация, а мы в неё не верили.

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