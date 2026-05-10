Культовая хоррор-франшиза "Пираньи" возвращается после долгого перерыва — и делает это с неожиданным поворотом. Спустя более десяти лет без новых релизов создатели решили не просто продолжить историю, а фактически переосмыслить ее, сменив стиль и атмосферу.

Новый фильм получил название “Пираньи: Тихоокеанский кошмар” и станет шестой частью серии, которая берет начало еще в конце 70-х. Но главное отличие — в подходе: на этот раз проект разрабатывается как японский хоррор. Это означает меньше иронии и трэша, которыми запомнились предыдущие части, и больше напряжения, тревожной атмосферы и мрачного настроения.

В центре сюжета — научный эксперимент, который выходит из-под контроля. Ученый пытается создать новый источник пищи и разрабатывает гибрид пираньи и тунца, способный выживать в соленой воде. Идея выглядит перспективной, но вмешательство в ДНК приводит к неожиданным последствиям: вместо безопасного продукта появляется агрессивный мутировавший вид, представляющий смертельную угрозу.

Над фильмом работает режиссер Стенс Кристенсен, а для поклонников франшизы подготовили и приятное возвращение: актер Кристофер Ллойд снова появится в своей роли из фильма Пираньи 3D.

Особое внимание привлекает и участие легендарного продюсера Роджер Корман. Он был связан с проектом еще до своей смерти в 2024 году, и, несмотря на это, его имя сохранится в титрах в качестве исполнительного продюсера — как дань уважения человеку, стоявшему у истоков жанрового кино.

Производством занимаются компании IX Film Group Inc. и Red Beans Pictures. Сейчас команда активно ищет финансирование и уже запустила краудфандинговую кампанию в Японии, рассчитывая привлечь средства на завершение проекта.

Возвращение «Пираньи» в таком формате — это не просто очередной сиквел, а попытка адаптировать знакомую историю под современные тренды. В последние годы зрители все чаще обращают внимание на азиатский хоррор с его особой атмосферой и напряжением, и создатели явно решили сыграть именно на этом интересе.

Пока неизвестно, когда фильм выйдет в прокат, но уже сейчас понятно: новая часть будет сильно отличаться от прежних. И главный вопрос — примут ли зрители более мрачную и серьезную версию «Пираньи», или все же предпочтут тот безумный и ироничный стиль, за который когда-то полюбили франшизу?