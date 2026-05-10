Как известно, в Рижском порту начался сезон захода круизных судов, всего запланировано 103 визита.

Ожидается, что вместе с паромами Ригу посетят не менее 135 000 круизных туристов. Насколько это опасно в связи с недавней вспышкой хантавируса, зафиксированной на международном круизном судне Hondius?

Первыми мнением на этот счет поделились братья-эстонцы, главные организаторы круизов в странах Балтии.

«Риск распространения в стране вспышки хантавируса, связанной с круизным судном, низок», — отметили в Департаменте здоровья Эстонии, добавив, что внимательно следят за развитием ситуации.

Как мы уже писали хантавирусы — это зоонозные вирусы, которые передаются в основном при вдыхании пыли, загрязненной высохшими мочой, фекалиями или слюной грызунов. Вирус также может передаваться от человека к человеку. Основной природный резервуар вируса находится в Южной Америке.

