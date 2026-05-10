Владеют языком, но не говорят: в Латвии создалась странная ситуация под названием «параллеллингвизм»

Наша Латвия
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Владеют языком, но не говорят: в Латвии создалась странная ситуация под названием «параллеллингвизм»

А что насчет ведущей роли госязыка в обществе? Специалисты, выполнявшие госзаказ, выступили с некоторыми тезисами, подвергающими эту роль сомнению.

Вот как они это охарактеризовали:

«Фактическое использование латышского языка и лингвистические отношения не соответствуют модели единого языка; параллеллингвизм латышского и русского в неформальном общении препятствует последовательной политике государственного языка. Использование языка определяется не только умением, но и социальными нормами и привычками, и нынешний рост навыков не дал соразмерного роста использования».

Поэтому, рекомендуют эксперты, «важно обеспечить практические осуществление государственного языка в публичном пространстве».

Для чего необходимо:

  • во-первых, «укреплять сотрудничество и мониторинг институтов»;

  • во-вторых, «расширять среду латышского языка в культуре и цифровом содержании» (привет вкладчикам шведского банка, который на днях выкинул их электронного общения родной язык значительного числа своих клиентов),

  • в-третьих, «вводить единую модель освоения языка вновь приехавшим и имеющим статус временной защиты гражданским жителям Украины».

Все это показал оплаченный из бюджета государственный исследовательский проект «Векторы сплочения общества: от сплочения вокруг государственной нации (2012-2018) к сплоченной общности граждан во имя государства, общества и безопасности индивидов (2024-2025)» – его представили недавно в парламенте.

#русский язык #миграция #язык #общество #культура #государственный язык #латышский язык
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
