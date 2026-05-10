В частности, в 12:30 в парке дворца культуры "Зиемельблазма" прозвучит концерт для мам, бабушек, прабабушек, крестных и тетушек "Melodiju pušķis mammai" с участием актеров Эрики Эглии-Гравеле и Гинта Гравелиса.

В саду культурного центра "Малая гильдия" с 12:00 до 14:30 пройдут посвященные Дню матери творческие мастерские "Mīļdarbnīcas", на которых можно будет изготовить подарки для мам и бабушек - сладости, брелоки для ключей, закладки и др.

В 15:00 в "Малой гильдии" прозвучит концерт "Песня для матери", в котором примут участие смешанный хор "Сканюпе" и актеры театра "Дайлес" Гинт Гравелис, Агате Гринхофа и Ральф Пузанс - они исполнят программу латышской киномузыки.

День матери можно будет провести и в Рижском центре югендстиля, где в 10:30 и 12:00 запланированы тематические экскурсии, а также организованная специально ко Дню матери игра "Palīdzi atrast manu mammu!", на которую в 10:30 приглашаются дети дошкольного возраста, а в 12:00 - дети младшего школьного возраста.

В 14:00 и 16:00 в Рижском центре югендстиля запланирован камерный концерт "Mātes sirds". В нем примут участие аккордеонист Каспар Гулбис, концертмейстер Юрис Жвиков, студентки Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса Лорета Матисоне, Аманда Карнате, Агнесе Балтмане и Паула Пупола. Для участия действителен входной билет в музей.

В культурном центре Иманты вечером в День матери в 18:00 прозвучит посвященный мамам концерт "Pavasarī", на котором выступит Айя Витолиня с сопровождающей группой - Романом Вендиньшем, Янисом Берзиньшем и Иваром Калниньшем.

В течение всего дня с 12:00 до 20:00 в квартале "VEF" пройдет семейный фолк-фестиваль "Taka".

У посетителей будет возможность посетить концерты фольклорных коллективов, мастер-классы по танцам и пению с Зане Шмите и Ансисом Бетиньшем, поучаствовать в джем-сейшене Dj KAN и фолк-музыкантов, принять участие в мастерских для всей семьи, конкурсах, играх, закупиться на ярмарке ремесленников и домашних производителей.

В программе также детские фольклорные концерты и выставка средневекового оружия и доспехов.

В фестивале примут участие 12 фольклорных коллективов из разных регионов Латвии, в том числе семейная фольклорная студия "Garataka", фольклорные коллективы "Knipati", "Kokle", "Kamolītis", "Krāce", "Ceidari", "Ķocis", "Oglīte" и фольклорный танцевальный коллектив "Zeidi".