Классик тесно связан с Ригой, прежде всего, своим знаменитым стихотворением «Пускай из Риги плывут миноги...», ставшим гимном уважения к истории города и его жителям.

В нём поэт призывал не переименовывать улицы, а сохранять память места. Стихотворение было опубликовано в журнале "Юность" еще в 1975 году!

Пускай из Риги плывут миноги к берегам Канады, в край прародителей.

Не надо улиц переименовывать, постройте новые и назовите.

Здесь жили люди, а в каждом-чудо.

А вдруг вернутся, вспомнив Неву?

Я никогда тебя не забуду.

Вернее временно-пока живу.

(1975)

Он был настоящим интеллигентом. С ним было приятно общаться и работать. Он приезжал в Юрмалу, мы часто разговаривали...

Когда-то редактор радио "Маяк" Люба Дубовцева предложила мне написать музыку на стихи Вознесенского. Так появился "Миллион алых роз", который стал суперхитом того времени..., - рассказывал Раймонд Паулс.

Вознесенский ушёл из жизни 1 июня 2010 года, но его творчество продолжает жить — в строках стихов, в звуках музыки, в каменных символах его могилы (на фото).

Могила Андрея Вознесенского находится на Новодевичьем кладбище — в тихом уголке, окружённом берёзами и фиолетовой сиренью. Это родовое захоронение: рядом покоятся его родители — Андрей Николаевич и Антонина Сергеевна Вознесенские, а также бабушка по материнской линии. Перед могилой установлена небольшая лавочка, которая позволяет поразмышлять о бытие, вспомнить стихи поэта.

Надгробие могилы Вознесенского — это не просто памятник, а целая философская композиция. Огромный холодный серый шар, весящий около трёх тонн, кажется, скатывается вниз по наклонной гранитной плите. Но его удерживает небольшой крест.

Этот монумент по задумке самого поэта сделал скульптор Зураб Церетели. Вознесенский объяснял смысл памятника так: «Земной шар катится в пропасть, и единственное, что способно удержать его от окончательного падения, — это вера»!

От редакции: день рождения поэта - прекрасный повод вспомнить его стихи. Не поленитесь, поищите их на книжной полке, спросите у ИИ и Google...